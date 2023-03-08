Во Внуково подрались запертые на четыре часа в самолете пассажиры

Baza: запертые на четыре часа в самолете после приземления во Внуково пассажиры подрались

В аэропорту Внуково пассажиры подрались после того, как на четыре часа оказались запертыми на борту самолета рейса 601 Ташкент-Москва. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что борт должен был приземлиться в Домодедово, однако после того, как он сделал два круга над воздушной гаванью, его направили во Внуково, по официальной причине из-за погодных условий.

В 21:38 самолет приземлился, но 210 пассажирам пришлось ожидать четыре часа, поскольку аэропорт не предоставил автобусы для транспортировки к терминалу.

Через пару часов ожидания на борту произошла драка. Также стало плохо одной девушке, ей потребовалась помощь врачей.

Ранее сообщалось, что российский самолет, следовавший из Бангкока в Москву, пришлось экстренно посадить в Самарканде из-за драки дебоширов, один из которых представился сыном губернатора Красноярского края.

