Обвиненного в расизме директора ВОЗ в Азии уволили

WP: ВОЗ уволила директора Тихоокеанского региона за расизм и неэтичное поведение

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уволила директора Тихоокеанского региона Такеши Касаи за расизм. Об этом сообщает американская газета The Washington Post со ссылкой на письмо руководства организации.

Уточняется, что такое решение было принято после того, как внутреннее расследование выявило нарушения в работе Касаи. «Это было беспрецедентное и сложное путешествие для всех нас», — сообщил в письме гендиректор ООН Тедрос Аданом Гебреисус. Это первый случай в истории ВОЗ, когда региональный директор был уволен, отмечает WP.

По словам одного из вышестоящих руководителей, Касаи создал «ядовитую атмосферу», а сотрудники боялись выступить против него, опасаясь преследования. Кроме того, действия регионального директора привели к недостатку доверия к ВОЗ.

В прошлом году Associated Press сообщило в прошлом году, что более 30 сотрудников обвинили его в расистском, оскорбительном и неэтичном поведении, которое могло подорвать работу ООН во время пандемии коронавируса.

Осенью 2021-го Tesla проиграла в суде против чернокожего работника по имени Оуэн Диас. Федеральное жюри присяжных постановило, что среда, в которой он работал, была расово враждебной, а Tesla должна выплатить 130 миллионов долларов штрафа и 6,9 миллиона долларов за моральный ущерб.