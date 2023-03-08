В России призвали запретить поднимать цены на цветы перед 8 Марта

Депутат Госдумы от ЛДПР Нилов призвал запретить поднимать цены на цветы перед 8 Марта

Замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов заявил, что подорожание цветов перед 8 Марта сейчас связывают с рыночной экономикой, однако это следует изменить. Его слова приводит РИА Новости.

Нилов призвал запретить поднимать цены на цветы перед 8 Марта. По его словам, эту область в России пытались регулировать, даже с помощью Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Депутат призвал выделять организации, которые сохраняют прежнюю стоимость цветов, и делать на них акцент, создавать для них информационные преимущества.

В свою очередь первый замруководителя фракции СРЗП в Госдуме Дмитрий Гусев назвал подорожание цветов перед праздниками спекуляцией. Депутат ГД от «Единой России» Олег Морозов предложил «обеспечить выброс на рынок дополнительных объемов цветов» на 8 Марта. По его мнению, административные меры могут быть неэффективными.

«Открывать дополнительные точки продаж. Тогда и всем хватит и цены сильно не поползут. Административные запреты приведут к тому, что в официальных точках продаж цветов не будет. А в подворотне будут, но в три раза дороже», — заключил Морозов.

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