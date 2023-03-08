Путин поздравил россиянок с 8 Марта, отметив смелость и отзывчивость женщин-военнослужащих

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем, отдельно отметив женщин-военнослужащих, пишет РИА Новости.

Глава государства напомнил, что праздник отмечается во многих странах, но для России он всегда наполнен особым теплом и смыслом. «Потому что возвышенное, уважительное отношение к женщине, к материнству для нас — безусловная ценность, передающаяся из поколения в поколение», — подчеркнул политик.

Путин указал, что неизменная ответственность женщин, умение учитывать все детали, все аспекты дела вызывают уважение. Отдельно глава государства поздравил женщин-военнослужащих. По его словам, женщины в боевых подразделениях, военные врачи, медсестры выполняют высокую миссию: защищают Родину. Президент добавил, что с риском для собственной жизни они спасают раненых. Путин рассказал о смелости, решительности и отваге этих женщин.

«В сложные моменты, во времена испытаний, неравнодушие, отзывчивость женского сердца всегда превращается в мощную силу, которая указывает самый правильный, справедливый, нужный образ действий», — подчеркнул Путин. Российский лидер пожелал всем представительницам прекрасного пола любви, взаимопонимания и душевного тепла.

23 февраля Путин поздравил граждан страны, ветеранов Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции (СВО) России на Украине с Днем защитника Отечества.