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21:59, 8 марта 2023Мир

В США напомнили о жестком ответе Путина Западу на попытку развалить Россию

Экс-офицер разведки США Риттер: Путин жестко ответил Западу на попытку развалить Россию
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Экс-офицер разведки США Скотт Риттер заявил, что президент России Владимир Путин жестко ответил Западу на попытку развалить страну в 1990-е годы. Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу The Dive with Jackson Hinkle.

Риттер напомнил, что после распада Советского Союза Вашингтон стремился «добить» Россию экономически и политически, а также навязать новой стране олигархат.

«Путин — это тот парень, который пришел и сказал: «С нас хватит, Россия поднимется на ноги». Он очень любит свою родину, гордится победой в Великой Отечественной войне, но также и хочет создать новую Россию, в которой будут устранены все недостатки, существовавшие в Советском Союзе», — объяснил экс-разведчик. По его мнению, нынешнего российского президента запомнят как одного из величайших правителей в истории страны.

Ранее Скотт Риттер призвал слушать Путина и отметил, что российский президент четко обозначил будущее Украины. По мнению экс-офицера, переданные Киеву дальнобойные ракеты США не дадут преимущества на поля боя, а приведут Украину к развалу на части в результате конфликта с Россией.

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Марина Совина
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