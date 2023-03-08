В США напомнили о жестком ответе Путина Западу на попытку развалить Россию

Экс-офицер разведки США Риттер: Путин жестко ответил Западу на попытку развалить Россию

Экс-офицер разведки США Скотт Риттер заявил, что президент России Владимир Путин жестко ответил Западу на попытку развалить страну в 1990-е годы. Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу The Dive with Jackson Hinkle.

Риттер напомнил, что после распада Советского Союза Вашингтон стремился «добить» Россию экономически и политически, а также навязать новой стране олигархат.

«Путин — это тот парень, который пришел и сказал: «С нас хватит, Россия поднимется на ноги». Он очень любит свою родину, гордится победой в Великой Отечественной войне, но также и хочет создать новую Россию, в которой будут устранены все недостатки, существовавшие в Советском Союзе», — объяснил экс-разведчик. По его мнению, нынешнего российского президента запомнят как одного из величайших правителей в истории страны.

Ранее Скотт Риттер призвал слушать Путина и отметил, что российский президент четко обозначил будущее Украины. По мнению экс-офицера, переданные Киеву дальнобойные ракеты США не дадут преимущества на поля боя, а приведут Украину к развалу на части в результате конфликта с Россией.