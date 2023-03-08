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04:16, 8 марта 2023Мир

В США заявили об истощении запасов из-за помощи Украине

Журналист TAC Девлин заявил об истощении запасов США из-за военной помощи Украине

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Помощь США, объем которой уже превысил показатель в 32 миллиарда долларов, существенно истощает ресурсы Вашингтона. Об этом заявил репортер Брэдли Девлин в статье для The American Conservative (TAC).

Девлин напомнил, что США уже передали Украине 160 гаубиц калибра 155 миллиметров и более 1 миллиона артиллерийских снарядов к ним. При это Вашингтон производят порядка 14 тысяч таких снарядов. Девлин заявил об истощении запасов США из-за военной помощи Украине

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«Если с завтрашнего дня помощь Украине прекратилась бы, то США потребовалось бы чуть менее шести лет, чтобы произвести достаточное количество снарядов калибра 155 миллиметров для пополнения американских запасов до предвоенного уровня», — отметил он.

Автор статьи добавил, что достижение целей Вооруженных сил США в производстве оружия и боеприпасов является трудной задачей.

Ранее в США раскрыли последствия прекращения поддержки Украины. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби предположил, что отказ от помощи Киеву грозит гибелью американцев.

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Марина Совина
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