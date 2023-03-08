В РВИО объяснили решение США объявить СССР «империей зла»

Глава РВИО Мягков: Рейган объявил СССР «империей зла», чтобы начать в США гонку вооружений

Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков объяснил, почему президент США Рональд Рейган решил объявил СССР «империей зла». Его слова приводит РИА Новости.

Историк отметил, что главе государства необходимо было обосновать для обывателей начала гонки вооружений и запуск Стратегической оборонной инициативы, которая свела на нет предыдущие усилия по разрядке напряженности между Москвой и Вашингтоном.

«Будучи известным актером в прошлом, Рейган намеренно использовал эти слова, чтобы оказать сильное эмоциональное воздействие на общество США и внушить им страх перед Москвой», — заявил глава РВИО.

Мягков напомнил, что выражение «империя зла» использовалось по отношению к фашистской Германии, по аналогии с тем, как сегодня на Западе сравнивают Советский Союз и Третий рейх.

Ученый добавил, что Рейган изменил направление политики США по отношению к СССР во многом для того, чтобы удовлетворить интересы крупных оружейных корпораций, получивших значительные доходы из-за обострения холодной войны.

Бывший помощник министра финансов США Пол Робертс напомнил, что Вашингтон обещал бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву нерасширение НАТО на Восток. По его словам, российский политик не понимал, что следующий американский лидер способен отказаться от заявлений предыдущего.

