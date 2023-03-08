В ОПЕК оценили падение инвестиций в нефтедобычу

Генсек ОПЕК аль-Гаис оценил падение инвестиций в нефтедобычу в 500 млрд долларов в год

Генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гаис оценил падение инвестиций в нефтедобычу в 500 миллиардов долларов в год. Его слова приводит ТАСС.

«Мы говорим примерно о более чем 500 миллиардах долларов каждый год», — указал он в ходе международной энергетической конференции CERAWeek в США.

Аль-Гаис подчеркнул, что в настоящее время наблюдается значительное сокращение вложений в нефтяной сектор, что может оказать негативные последствия в области энергетической безопасности и доступности энергоносителей.

Ранее генеральный секретарь ОПЕК предрек рост спроса на нефть в 2023 году. Он отметил, что, по мнению картеля, спрос в нынешнем году увеличится на 2,3 миллиона баррелей в сутки.

