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00:16, 8 марта 2023Экономика

Генсек ОПЕК предрек рост спроса на нефть в 2023 году

Генсек ОПЕК аль-Гаис предрек рост спроса на нефть в 2023 году на 2,3 млн баррелей в сутки

Фото: Pixabay

Генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гаис предрек рост спроса на нефть в 2023 году. Он отметил, что, по мнению картеля, спрос в нынешнем году увеличится на 2,3 миллиона баррелей в сутки, сообщает РИА Новости.

«Мы наблюдаем, что рынок демонстрирует рост, и мы ожидаем улучшения ситуации и в текущем году», — заявил он.

Генсек организации отметил, что, согласно прогнозам, ежедневный спрос на нефть должен увеличиться на 2,3 миллиона баррелей, большая часть из которых придется на азиатские страны, в том числе Индию и Китай.

Ранее помощница главы Минфина США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг заявила, что страны «Большой семерки» (G7) пересмотрят потолок цен на российскую нефть. Она уточнила, что это должно произойти в марте.

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Марина Совина
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