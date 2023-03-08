В России начались продажи активированных за границей iPhone

«Известия»: ритейлеры РФ начали продавать активированные за границей iPhone

Российские ритейлеры начали продавать активированные за границей смартфоны iPhone, об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники на рынке.

Подобная ситуация наблюдается из-за того, что компания Apple в марте 2022 года ограничила работу сервисов и прекратила продажи своих товаров в стране через официальный сайт, а также ввела запрет на поставку смартфонов дороже 300 долларов. В настоящее время ее продукция поставляется по параллельному импорту.

Причиной ввоза активированных за рубежом гаджетов заключается в том, что партнеры по серому импорту боятся прекращения сотрудничества с фирмой-производителем.

Так, дистрибьютор закупает смартфоны в Турции, ОАЭ или других странах и перепродает в Россию, однако заранее активирует устройства, которые отслеживаются, например, iPhone. Дальнейшая судьба активированного за границей устройства не так интересна Apple.

У многих ритейлеров уже есть или планируются к продаже распакованные гаджеты, потому что только так можно получать большие объемы для реализации. Эксперты полагают, что подобные продажи в дальнейшем будут расти.

Ранее компания Apple выпустила обновленные версии iPhone 14 и 14 Plus. Во вторник, 7 марта, американская корпорация анонсировала продажи своих смартфонов в новом, желтом цвете.

