Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
05:28, 8 марта 2023Экономика

В России начались продажи активированных за границей iPhone

«Известия»: ритейлеры РФ начали продавать активированные за границей iPhone

Фото: Unsplash.com

Российские ритейлеры начали продавать активированные за границей смартфоны iPhone, об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники на рынке.

Подобная ситуация наблюдается из-за того, что компания Apple в марте 2022 года ограничила работу сервисов и прекратила продажи своих товаров в стране через официальный сайт, а также ввела запрет на поставку смартфонов дороже 300 долларов. В настоящее время ее продукция поставляется по параллельному импорту.

Причиной ввоза активированных за рубежом гаджетов заключается в том, что партнеры по серому импорту боятся прекращения сотрудничества с фирмой-производителем.

Так, дистрибьютор закупает смартфоны в Турции, ОАЭ или других странах и перепродает в Россию, однако заранее активирует устройства, которые отслеживаются, например, iPhone. Дальнейшая судьба активированного за границей устройства не так интересна Apple.

У многих ритейлеров уже есть или планируются к продаже распакованные гаджеты, потому что только так можно получать большие объемы для реализации. Эксперты полагают, что подобные продажи в дальнейшем будут расти.

Ранее компания Apple выпустила обновленные версии iPhone 14 и 14 Plus. Во вторник, 7 марта, американская корпорация анонсировала продажи своих смартфонов в новом, желтом цвете.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
На протестах в Грузии начались столкновения из-за законопроекта об иноагентах
В России начались продажи активированных за границей iPhone
Российские военные предотвратили попытку прорыва ВСУ в ЛНР
Российский дипломат назвал цель утечек в СМИ по «Северным потокам»
Матвиенко рассказала о противостоянии России «опасным играм в гендеры»
Названы получившие выгоду от утечки информации о взрывах на «Северных потоках»
В США заявили об истощении запасов из-за помощи Украине
В ЕК рассказали о росте счетов за газ и электричество в Европе на 300 процетов
Вирусолог рассказал о тенденции к завершению эпидемии коронавируса
Британская журналистка удивились жизни в России после года санкций
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.