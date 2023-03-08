В России начались продажи активированных за границей iPhone
Российские ритейлеры начали продавать активированные за границей смартфоны iPhone, об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники на рынке.
Подобная ситуация наблюдается из-за того, что компания Apple в марте 2022 года ограничила работу сервисов и прекратила продажи своих товаров в стране через официальный сайт, а также ввела запрет на поставку смартфонов дороже 300 долларов. В настоящее время ее продукция поставляется по параллельному импорту.
Причиной ввоза активированных за рубежом гаджетов заключается в том, что партнеры по серому импорту боятся прекращения сотрудничества с фирмой-производителем.
Так, дистрибьютор закупает смартфоны в Турции, ОАЭ или других странах и перепродает в Россию, однако заранее активирует устройства, которые отслеживаются, например, iPhone. Дальнейшая судьба активированного за границей устройства не так интересна Apple.
У многих ритейлеров уже есть или планируются к продаже распакованные гаджеты, потому что только так можно получать большие объемы для реализации. Эксперты полагают, что подобные продажи в дальнейшем будут расти.
Ранее компания Apple выпустила обновленные версии iPhone 14 и 14 Plus. Во вторник, 7 марта, американская корпорация анонсировала продажи своих смартфонов в новом, желтом цвете.