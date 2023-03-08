Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:59, 8 марта 2023Мир

США предложили Японии и Южной Корее создать совет по ядерному сдерживанию

Yomiuri: США предложили Японии и Южной Корее создать новый совет по ядерному сдерживанию

Фото: Sergey Bulkin / Globallookpress.com

Соединенные Штаты обратились к Японии и Республике Корея с предложением создать новый консультативный орган по вопросам ядерного сдерживания. Об этом пишет Yomiuri со ссылкой на источники в правительстве.

Трехсторонний совет будет работать на постоянной основе. Ожидается, что он усовершенствует имеющиеся у Вашингтона двусторонние механизмы обсуждения этого вопроса с Токио и Сеулом. Кроме того, стороны хотят углубить дискуссию и расширить обмен информацией об американском ядерном потенциале.

Американская сторона предложила создать совместную структуру для проведения тренировок, связанных с ядерным сдерживанием.

Ранее премьер Южной Кореи Хан Док Су рассказал, что Южная Корея не планирует получать ядерное оружие и будет опираться на расширенное сдерживание КНДР в альянсе с Соединенными Штатами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
На протестах в Грузии начались столкновения из-за законопроекта об иноагентах
США предложили Японии и Южной Корее создать совет по ядерному сдерживанию
Отравившийся мухоморами депутат объяснил свое состояние
В России начались продажи активированных за границей iPhone
Российские военные предотвратили попытку прорыва ВСУ в ЛНР
Российский дипломат назвал цель утечек в СМИ по «Северным потокам»
Матвиенко рассказала о противостоянии России «опасным играм в гендеры»
Названы получившие выгоду от утечки информации о взрывах на «Северных потоках»
В США заявили об истощении запасов из-за помощи Украине
В ЕК рассказали о росте счетов за газ и электричество в Европе на 300 процетов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.