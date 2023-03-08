США предложили Японии и Южной Корее создать совет по ядерному сдерживанию

Yomiuri: США предложили Японии и Южной Корее создать новый совет по ядерному сдерживанию

Соединенные Штаты обратились к Японии и Республике Корея с предложением создать новый консультативный орган по вопросам ядерного сдерживания. Об этом пишет Yomiuri со ссылкой на источники в правительстве.

Трехсторонний совет будет работать на постоянной основе. Ожидается, что он усовершенствует имеющиеся у Вашингтона двусторонние механизмы обсуждения этого вопроса с Токио и Сеулом. Кроме того, стороны хотят углубить дискуссию и расширить обмен информацией об американском ядерном потенциале.

Американская сторона предложила создать совместную структуру для проведения тренировок, связанных с ядерным сдерживанием.

Ранее премьер Южной Кореи Хан Док Су рассказал, что Южная Корея не планирует получать ядерное оружие и будет опираться на расширенное сдерживание КНДР в альянсе с Соединенными Штатами.