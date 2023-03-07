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21:22, 7 марта 2023Мир

Южная Корея высказалась о возможности получения ядерного оружия

Премьер Южной Кореи Хан Док Су заявил, что Сеул не планирует получать ядерное оружие

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Южная Корея не планирует получать ядерное оружие и будет опираться на расширенное сдерживание КНДР в альянсе с Соединенными Штатами. Об этом заявил премьер Южной Кореи Хан Док Су, пишет РИА Новости.

Он высказался о сдерживании «бессмысленных провокаций» Северной Кореи и о возможности получения ядерного оружия. «Нам нужно работать более плотно с США в смысле совместного планирования или каких-то совместных операций и реализации», — подчеркнул политик.

По его словам, необходимо более сильное расширенное сдерживание — в том числе с помощью ядерного оружия. При этом премьер уточнил, что у Сеула нет конкретных планов получения ядерного оружия в какие-либо сроки.

Ранее США и Южная Корея провели совместные учения ВВС для отработки взлета и посадки на запасную полосу аэродрома, предназначенную для чрезвычайных ситуаций, после угроз КНДР нанести ракетный удар.

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Марина Совина
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