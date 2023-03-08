Кейт Миддлтон надела военную форму и посетила учения Ирландской гвардии

Daily Mail опубликовало кадры с Кейт Миддлтон в военной форме на учениях гвардии

В сети появились кадры с принцессой Уэльской Кейт Миддлтон в военной форме, снятые во время учений Ирландской гвардии на тренировочной площадке в Солсбери-Плейн. Фотографии опубликовало издание Daily Mail.

По сценарию учений, пеший патруль военных попал под обстрел, и один из солдат был ранен в ногу. На снимках видно, как 41-летняя Миддлтон, одетая в зимний камуфляж и шапку, помогает пострадавшему.

Фото: Steve Reigate / Reuters

Как пишет издание, учения стали первым мероприятием Ирландской гвардии, которое Миддлтон посетила в должности почетного полковника, полученной в марте. Ранее этот пост занимал ее супруг принц Уэльский Уильям.

В феврале Миддлтон посетила ежегодную кинопремию BAFTA в серьгах в виде массивных цветов марки Zara, стоимость которых составляет 18 фунтов стерлингов (1,5 тысячи рублей). Кроме того, она была одета в платье, в котором была замечена в 2019 году.

При этом в декабре журналисты Daily Mail выяснили, что в 2022 году принцесса потратила на новую одежду 176 664 фунта стерлингов (примерно 15,4 миллиона рублей), что стало для нее рекордом за последние несколько лет. Например, в 2017 году данная категория составила 119 000 фунтов стерлингов (примерно 10 миллионов рублей), в 2020-м — 48 845 фунтов стерлингов (примерно 4,2 миллиона рублей).