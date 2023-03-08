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09:24, 8 марта 2023Интернет и СМИ

Умер 36-летний главред «Бюллетеня кинопрокатчика»

Главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика» Нечаев умер в возрасте 36 лет

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Журналист, главный редактор издания «Бюллетень кинопрокатчика» Александр Нечаев умер на 37-м году жизни. Об этом сообщается в Telegram-канале портала.

«Мы потеряли не только коллегу, но и близкого друга, который навсегда останется в нашей памяти», — указано в публикации.

Источник в кругу друзей в комментарии «Газете.Ru» уточнил, что Нечаев скончался в Ташкенте. Других подробностей о кончине главреда не приводится.

Нечаев долгое время работал в филиале «Комсомольской правды» в Саратове, писал для «Российской газеты». Подготовил множество материалов о культуре, специализировался на кино. До настоящего момента занимал должность главреда портала «Бюллетень кинопрокатчика», который анализирует развитие российского кинематографа, а также статистику кинорынка в России и мире.

Варвара Кошечкина
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