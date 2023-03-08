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14:44, 8 марта 2023Россия

Минобороны заявило о потере ВСУ до 130 бойцов на краснолиманском направлении

Минобороны заявило, что за сутки ВСУ потеряли на краснолиманском направлении до 130 бойцов

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы российской группировки войск «Центр» поразили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Невского, Новолюбовки, Червонопоповки и Чевроной Дибровы Луганской народной республики (ЛНР), а также возле Григоровки Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Потери Украины на данном направлении за сутки составили до 130 бойцов, добавили в ведомстве. Также были уничтожены две боевые машины пехоты, три боевые бронемашины, три автомобиля и самоходная гаубица «Гвоздика».

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По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 8798 единиц военной автомобильной спецтехники, 4300 орудий полевой артиллерии и минометов, 1055 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8222 танка и других боевых бронемашин, 410 зенитных ракетных комплексов, 3361 беспилотник, 398 самолетов и 217 вертолетов ВСУ.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в феврале потери среди личного состава украинских войск в сравнении с январем выросли на 40 процентов и составили 11 тысяч военнослужащих.

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Константин Лысяков
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