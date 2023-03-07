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12:55, 7 марта 2023Россия

Шойгу озвучил потери ВСУ в феврале

Глава Минобороны Шойгу заявил, что ВСУ в феврале потеряли более 11 тысяч человек

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за февраль потеряли более 11 тысяч человек. Об этом, оценивая потери украинской стороны, заявил министр обороны России Сергей Шойгу, его цитирует ТАСС.

«Наблюдается значительный рост потерь среди личного состава ВСУ. Только в феврале они увеличились более чем на 40 процентов по сравнению с январем и составили свыше 11 тысяч военнослужащих», — сказал министр.

По его словам, украинские власти не считаются с потерями своей армии. Глава Минобороны подчеркнул, что для Вооруженных сил (ВС) России приоритетом остается сохранение жизни и здоровья личного состава, а также мирных жителей.

В феврале Шойгу заявлял, что за январь 2023 года Киев потерял 6,5 тысячи военных. По его подсчетам, за этот месяц Украина лишилась 26 самолетов, 7 вертолетов, 208 дронов, 341 танка, 40 машин РСЗО.

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Анастасия Шейкина
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