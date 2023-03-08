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21:40, 8 марта 2023Россия

Названа причина ЧП в квартире на юге Москвы

МЧС: причиной ЧП в квартире на юге Москвы стал взрыв аэрозольного баллончика
СюжетВзрыв в Москве

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Пресс-служба МЧС России по Москве назвала причину ЧП, которое произошло в квартире на юге столицы. Об этом сообщает ТАСС.

По предварительной информации спасателей, причиной происшествия стал взрыв аэрозольного баллончика. Отмечается, что прокуратура уже устанавливает все обстоятельства происшествия. В результате пострадал один человек.

Мосгаз добавил, что коммуникации и газовая плита в квартире не повреждены, угрозы для жителей дома нет. Технический осмотр оборудования и газовых приборов в доме провели в ноябре прошлого года.

О том, что а подъезде многоэтажного жилого дома на Липецкой улице на юге Москвы произошел взрыв, ранее сообщил Telegram-канал Shot. По данным авторов поста, пострадавший был госпитализирован с ожогами рук и ног.

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Марина Совина
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