Названа причина ЧП в квартире на юге Москвы

МЧС: причиной ЧП в квартире на юге Москвы стал взрыв аэрозольного баллончика

Пресс-служба МЧС России по Москве назвала причину ЧП, которое произошло в квартире на юге столицы. Об этом сообщает ТАСС.

По предварительной информации спасателей, причиной происшествия стал взрыв аэрозольного баллончика. Отмечается, что прокуратура уже устанавливает все обстоятельства происшествия. В результате пострадал один человек.

Мосгаз добавил, что коммуникации и газовая плита в квартире не повреждены, угрозы для жителей дома нет. Технический осмотр оборудования и газовых приборов в доме провели в ноябре прошлого года.

О том, что а подъезде многоэтажного жилого дома на Липецкой улице на юге Москвы произошел взрыв, ранее сообщил Telegram-канал Shot. По данным авторов поста, пострадавший был госпитализирован с ожогами рук и ног.