В многоэтажке на юге Москвы произошел взрыв

Shot: в многоэтажке на Липецкой улице в Москве произошел взрыв

В подъезде многоэтажного жилого дома на Липецкой улице на юге Москвы произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным авторов поста, в результате пострадал один человек. На первом этаже здания вылетели стекла.

Shot уточняет, что информация о взрыве газа является предварительной. На месте происшествия работают экстренные службы.

В свою очередь, Telegram-канал 112 пишет, что причиной взрыва стало использование мелкой бытовой техники в ванной комнате, дальнейшего пожара не последовало. Авторы поста также сообщили, что пострадавший был госпитализирован с ожогами рук и ног.

Дополнение: Позже канал уточнил, что причиной взрыва мог стать аэрозольный баллончик.

Ранее при взрыве газа в жилом доме в поселке Дзержинка Челябинской области погиб подросток. К происшествию привела разгерметизация пятилитрового газового баллона, в доме, построенном на две семьи. В результате обрушилось потолочное перекрытие одной из квартир.