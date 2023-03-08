В многоэтажке на юге Москвы произошел взрыв
В подъезде многоэтажного жилого дома на Липецкой улице на юге Москвы произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным авторов поста, в результате пострадал один человек. На первом этаже здания вылетели стекла.
Shot уточняет, что информация о взрыве газа является предварительной. На месте происшествия работают экстренные службы.
В свою очередь, Telegram-канал 112 пишет, что причиной взрыва стало использование мелкой бытовой техники в ванной комнате, дальнейшего пожара не последовало. Авторы поста также сообщили, что пострадавший был госпитализирован с ожогами рук и ног.
Дополнение: Позже канал уточнил, что причиной взрыва мог стать аэрозольный баллончик.
Ранее при взрыве газа в жилом доме в поселке Дзержинка Челябинской области погиб подросток. К происшествию привела разгерметизация пятилитрового газового баллона, в доме, построенном на две семьи. В результате обрушилось потолочное перекрытие одной из квартир.