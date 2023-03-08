Военный аналитик объяснил причины подвоза западной техники для ВСУ

Военный аналитик Леонков: разведка не позволяет ВС РФ уничтожать подвоз западной техники

Военный аналитик, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в беседе с «Московским комсомольцем» объяснил причины, по которой подвоз западной техники для Вооруженных сил Украины продолжается.

По его словам, для ударов высокоточным оружием по транспорту с вооружениями необходимы своевременные и достоверные данные разведки, в противном случае это станет бесполезной тратой дорогостоящих боеприпасов.

«Все упирается в разведку. У нас с разведкой есть сложности, которые мы пытаемся решать. Но решать очень быстро не получается», — указал Леонков.

Военный аналитик добавил, что в настоящее время в связке работает космическая разведка и глубинная разведка на местности. Он пояснил, что мониторинг из космоса позволяет выявлять изменения наземных объектов, существуют демаскирующие признаки, по которым происходит анализ данных, их обработка и нанесение ударов по определенным целям.

Ранее Леонков рассказал, что самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России все чаще выигрывают дуэли у боевой авиации Воздушных сил Украины за счет новых ракет малой, средней и большой дальности класса «воздух-воздух».

