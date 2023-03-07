Раскрыта причина превосходства российской боевой авиации над украинской

Эксперт Леонков: самолеты ВКС России выигрывают дуэли за счет ракет класса «воздух-воздух»

Самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России все чаще выигрывают дуэли у боевой авиации Воздушных сил Украины за счет новых ракет малой, средней и большой дальности класса «воздух-воздух». Причину превосходства российской техники «Известиям» раскрыл военный эксперт Алексей Леонков.

«Благодаря современным технологиям они стали более дальнобойными и более точными, получили новые головки самонаведения. Современные российские ракеты большой дальности направляются в район, где был замечен самолет или вертолет противника, а дальше они уже сами захватывают и уничтожают цель», — сказал специалист.

По его словам, российские самолеты с дальнобойными ракетами находятся недалеко от линии соприкосновения в зоне специальной военной операции (СВО), ожидая появление нужной цели.

В феврале Леонков заявил, что западные танки, которые могут получить Вооруженные силы Украины, не смогут использоваться для наступления на российские позиции без обеспечения прикрытия авиацией.

В сентябре 2021 года эксперт заявил, что американские истребители пятого поколения значительно уступают российским по техническим характеристикам.