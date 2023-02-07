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20:03, 7 февраля 2023Наука и техника

Раскрыто условие для наступления западных танков ВСУ

Военный эксперт Леонков: западные танки ВСУ не смогут наступать без прикрытия авиацией

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Западные танки, которые могут получить Вооруженные силы Украины (ВСУ), не смогут использоваться для наступления на российские позиции без обеспечения прикрытия авиацией. Условие применения Киевом военной техники стран НАТО в комментарии URA.RU раскрыл военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, у ВСУ почти не осталось самолетов, а имеющиеся в наличии истребители сбиваются российскими силами.

«Поэтому танки, может быть, и привезут, но погнать их в атаку, проломить фронт и перерезать сухопутные коридоры, как мечтают украинские патриоты и пропаганда, не смогут», — сказал специалист.

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Ранее Леонков заявил, что ряд видов техники НАТО, поставляемой Украине, плохо показал себя в имеющихся климатических условиях.

В феврале главред «Арсенала Отечества» Виктор Мураховский заметил, что приоритет в поражении танков НАТО, которые будут использоваться ВСУ, отдадут авиации и управляемому оружию.

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Иван Потапов
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