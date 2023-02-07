Раскрыто условие для наступления западных танков ВСУ

Военный эксперт Леонков: западные танки ВСУ не смогут наступать без прикрытия авиацией

Западные танки, которые могут получить Вооруженные силы Украины (ВСУ), не смогут использоваться для наступления на российские позиции без обеспечения прикрытия авиацией. Условие применения Киевом военной техники стран НАТО в комментарии URA.RU раскрыл военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, у ВСУ почти не осталось самолетов, а имеющиеся в наличии истребители сбиваются российскими силами.

«Поэтому танки, может быть, и привезут, но погнать их в атаку, проломить фронт и перерезать сухопутные коридоры, как мечтают украинские патриоты и пропаганда, не смогут», — сказал специалист.

Ранее Леонков заявил, что ряд видов техники НАТО, поставляемой Украине, плохо показал себя в имеющихся климатических условиях.

В феврале главред «Арсенала Отечества» Виктор Мураховский заметил, что приоритет в поражении танков НАТО, которые будут использоваться ВСУ, отдадут авиации и управляемому оружию.