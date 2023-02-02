Военный эксперт раскрыл способ борьбы с танками НАТО

Военный эксперт Мураховский: против танков НАТО могут быть эффективны устаревшие гранаты

Приоритет в поражении танков НАТО отдадут авиации и управляемому оружию. Способы борьбы с западными боевыми машинами раскрыл в беседе с РИА Новости раскрыл военный эксперт, главред «Арсенала Отечества» Виктор Мураховский.

По его словам, любой современный танк может быть поражен самыми различными средствами, начиная от мин и устаревших противотанковых ручных гранат и ручных гранатометов и заканчивая современными противотанковыми ракетными комплексами и авиаракетами.

Мураховский пояснил, что успех на поле боя зависит от тактики применения танков, их встроенности в состав подразделений, участвующих в бою, местности, организованности противотанковой обороны противника.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что российские гиперзвуковые ракеты быстрее американской, которую испытали в рамках программы Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC).