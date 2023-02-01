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04:32, 1 февраля 2023Наука и техника

Названо преимущество гиперзвуковых ракет России над американскими

Военный эксперт Леонков заявил, что российские гиперзвуковые ракеты быстрее американских

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российские гиперзвуковые ракеты быстрее американской, которую испытали в рамках программы Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC). Преимущества российского гиперзвукового оружия назвал военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Известиями».

Он заявил, что в ходе испытаний ракета летела со скоростью более пяти чисел Маха (6125 километров в час). По словам аналитика, это «относительно немного», а российские гиперзвуковые ракеты летают на скорости более восьми чисел Маха.

«Они проводят экспериментальные испытания, какой-то рабочей схемы пока они не создали. Проект HAWС, по сути, находится на начальных этапах разработки», — сказал Леонков. Он также подчеркнул, что создание гиперзвуковой ракеты с прямоточным воздушно-реактивным двигателем — это очень сложная задача, которая требует времени.

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Ранее Пентагон заявил об успешном тестовом запуске гиперзвуковой ракеты. Изделие компании Lockheed Martin пролетело на высоте более 60 тысяч фунтов (18,3 километра) расстояние в 300 морских миль (555,6 километра). Военно-воздушные силы США провели тестовый запуск совместно с Агентством перспективных исследовательских проектов Пентагона.

В декабре в Минобороны США сообщили о первом успешном запуске полноценного прототипа ракеты AGM-183A ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon).

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Даниил Иринин
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