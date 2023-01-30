Пентагон заявил об успешном тестовом запуске гиперзвуковой ракеты

Пентагон: ВВС США провели успешный тестовый запуск гиперзвуковой ракеты Lockheed Martin

Американские военные провели успешный тестовый полет гиперзвуковой ракеты, пишет РИА Новости со ссылкой на опубликованное Пентагоном заявление.

Как сообщили в министерстве обороны США, ракета выполнила намеченные задачи. «Версия ракеты Lockheed Martin с воздушно-реактивным гиперзвуковым двигателем выполнила программу, достигнув всех своих изначальных целей», — подчеркнули военные.

Ракета преодолела путь со скоростью выше 5 Махов (6125 километров в час). Она пролетела на высоте более 60 тысяч футов (18,3 километра) расстояние в 300 морских миль (555,6 километра).

Военные уточнили, что это был финальный тестовый полет в рамках проекта гиперзвукового воздушного-реактивного оружия (HAWC). Военно-воздушные силы (ВВС) США провели его совместно с Агентством перспективных исследовательских проектов Пентагона (DAPRA).

Ранее стало известно, что Военно-морские силы (ВМС) США планируют оснастить эсминцы типа Zumwalt гиперзвуковыми ракетами в 2025 году.