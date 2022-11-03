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04:31, 3 ноября 2022Наука и техника

ВМС США получат гиперзвуковые ракеты в 2025 году

Defense News: эсминец ВМС США типа Zumwalt получит гиперзвуковые ракеты в 2025 году

Фото: Robert F. Bukaty / AP

Военно-морские силы (ВМС) США планируют оснастить эсминцы типа Zumwalt гиперзвуковыми ракетами в 2025 году. Об этом сообщил директор программ стратегических систем вице-адмирал Джонни Вулф, передает Defense News.

Он отметил, что ВМС планируют завершить разработку гиперзвуковых ракет вместе с армией в 2023 году. По словам Вулфа, следующим этапом станет проектирование и отработка интеграции ракеты с корпусом и боевой информационно-управляющей системой корабля.

Параллельно инженеры будут прорабатывать физику запуска ракеты из-под воды перед размещением гиперзвукового оружия на подлодках типа Virginia в 2029 году.

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Отмечается, что ВМС планировали оснастить первую подлодку гиперзвуковыми ракетами в 2028 году. Сроки изменили из-за задержек в строительстве подлодки Arizona с модулем вооружения Virginia Payload Module (VPM).

В октябре Минобороны США показало видео испытаний компонентов гиперзвуковой ракеты, которую разрабатывают для ВМС и армии США. Пуск ракеты состоялся с побережья в штате Вирджиния.

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Даниил Иринин
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