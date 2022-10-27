США показали видео испытания гиперзвукового оружия

Минобороны США опубликовало видео испытания гиперзвукового оружия

Пентагон показал видео испытаний компонентов гиперзвуковой ракеты, разрабатываемой в интересах Военно-морских сил (ВМС) и армии США. Соответствующий ролик опубликован на YouTube.

В подписи к ролику отмечается, что соответствующий пуск ракеты состоялся с побережья в штате Вирджиния.

По данным Reuters, в рамках испытаний была проведена оценка навигационного оборудования и коммуникационной работы оружия, а также усовершенствованных материалов, которые устойчивы к нагреванию, в реалистичной гиперзвуковой среде.

Как следует из открытых данных, речь может идти о проектах Conventional Prompt Strike (CPS) ВМС и Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW) сухопутных войск. В частности, задачей двухступенчатой (не считая боеголовки) ракеты LRHW наземного старта станет поражение объектов противника на глубине около 2300 километров в зоне A2/AD (anti-access and area denial — ограничение и воспрещение доступа и маневра).