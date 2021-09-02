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В России назвали F-35 летающими гробами

Алексей Леонков: у американского истребителя F-35 нашли 966 смертельно опасных недоработок
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Фото: Reuters

Американские истребители пятого поколения F-35 значительно уступают российским Су-57 по техническим характеристикам. Существенным также является наличие ряда существенных недостатков у американского самолета, которые могут привести к потере техники и гибели экипажа. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт Алексей Леонков, называющий F-35 «настоящими летающими гробами».

Польское издание Defence24 ранее заявило, что ситуация с российским истребителем Су-57 намного хуже, чем с американским F-35.

В публикации рассказывается, что к 2028 году Россия планирует построить 78 самолетов Су-57, которые в настоящее время не пользуются спросом на международном рынке. Defence24 утверждает, что Индия отказалась от российского самолета в пользу собственной разработки, а ОАЭ, единственная арабская страна, которой США разрешили купить F-35, сразу согласилась сделать это. «К экспортному Су-57Э на выставке IDEX-2021 ни одна из арабских стран не проявила глубокого интереса», — уверяет издание.

Политическая пропаганда без фактов

Леонков заметил, что заключение польского СМИ нельзя назвать разумным хотя бы потому, что у Су-57 нет экспортного варианта — он поставляется в опытную эксплуатацию в армию, согласно заключенному контракту, а затем в части.

«Зарубежными институтами было проведено множество исследований, которые высоко оценили технические характеристики Су-57, чего, кстати, нельзя сказать об F-35, уступающем в маневренности, способности нести боевую нагрузку, а также в ряде других критериев, — рассказал эксперт. — За пределами США истребитель не пользовался бы ровно никакой популярностью, если бы не программа поставок, навязанная партнерам НАТО. Самолет оказался слишком дорогим в производстве, так что его необходимо окупить».

Собеседник «Ленты.ру» также обратил внимание на то, что F-35 прошел несколько экспертиз, которые выявили в нем огромное количество недостатков, в том числе критических, способных спровоцировать катастрофу с гибелью всего экипажа. Поэтому, по мнению эксперта, заключение польского СМИ — не более чем пропаганда, не подкрепленная фактами и не отражающая экспертное мнение.

«Рассуждать о том, что лучше — Су-57 или F-35 — можно до бесконечности. Только вот это бессмысленно, поскольку эксперты уже высказали свое мнение. И даже не только они, но и мировое сообщество. Любопытный момент: многие страны, в которые направляют F-35, пытаются закупать другие истребители, F-15 или F-18, поскольку у первого есть недостатки, не позволяющие использовать его на полную программу: самолет крайне неманевренный, технология стелс (технология по снижению заметности боевых машин, "самолеты-невидимки") работает только в определенном диапазоне, она делает истребитель не невидимым, а только чуть менее заметным, но система все равно его обнаруживает», — объяснил Леонков.

Эксперт добавил, что, согласно данным Счетной палаты США, у F-35 было выявлено 966 явных недоработок, 110 из которых относятся к первой категории опасности — могут нанести тяжкий вред здоровью пилота или привести к гибели, и 855 второй категории — могут стать предпосылкой к авариям или катастрофам.

«И это все на одном и том же самолете! — подчеркнул Леонков. — И еще один любопытный момент: в 2019 году американское издание опубликовало информацию о том, что срок службы этого истребителя составляет всего одну четвертую от обозначенного. То есть он должен летать девять тысяч часов, а летает всего 2,1. Так что настоящий летающий гроб, на мой взгляд, как раз F-35».

В августе портал Defence24 написал, что ВКС России находятся в «последнем моменте перед великим регрессом». «Военно-воздушные силы Российской Федерации продолжают оставаться вторыми по величине военно-воздушными силами мира, но с каждым годом их позиции становятся все слабее. Сотни самолетов, унаследованных от Советского Союза, неизбежно будут вынуждены прекратить службу, и их ничто не заменит. По финансовым и техническим причинам, а также из-за слабости российской промышленности», — говорилось в публикации издания.

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