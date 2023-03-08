Военные ЗВО уничтожили до семи бойцов ВСУ на краснолиманском направлении.

Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) предотвратили попытку прорыва украинских войск, пишет РИА Новости. Из зенитной установки ЗУ-23 они уничтожили группу до семи человек на краснолиманском направлении.

Десантники в Луганской народной республике (ЛНР) уточнили, что работают в составе бронегруппы с танком Т-72. Они добавили, что совместно ударили по цели на расстоянии 850 метров. Командир зенитной батареи с позывным «Звезда» добавил, что во время отхода российских бойцов Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли по ним огонь из минометов.

Ранее реактивный дивизион «Корса» начал отрезать части Вооруженных сил Украины в Авдеевке в Донецкой народной республике (ДНР) от путей снабжения, чтобы вызвать снарядный голод и нехватку личного состава.