16-летняя российская военкор рассказала Путину о ранении

16-летняя журналистка ТРК «Таврия» Луговская рассказала Путину, как получила ранение

16-летняя военная корреспондентка телерадиокомпании «Таврия» Влада Луговская, награжденная орденом Мужества, рассказала президенту России Владимиру Путину о том, как получила ранение во время удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по переправе в Херсоне. Своей историей она поделилась в ходе неформального общения после церемонии вручения государственных наград, сообщает ТАСС.

«По нам били кассетными снарядами. И получается, одна дробь залетела в грудь, пробила грудь насквозь и вылетела здесь, около ребра. То есть застряла там», — описала журналистка и призналась, что в тот момент не чувствовала боли.

На вопрос главы государства о том, нормально ли она себя чувствует в настоящее время, Луговская ответила: «Относительно». Путин также шутливо пригрозил девушке кулаком за побег из госпиталя и пообещал «навести справочки» о состоянии ее здоровья.

В октябре прошлого года сообщалось, что известный российский военный корреспондент Семен Пегов получил ранение под Донецком. Он получил открытый перелом двух пальцев правой стопы, а также рваные раны ее подошвенной части.