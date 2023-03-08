Парламентарий из США отказался от приглашения Зеленского приехать на Украину
Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти отказался от поездки на Украину по приглашению президента страны Владимира Зеленского, сообщает CNN.
Зеленский пригласил республиканца Маккарти посетить Украину, чтобы тот убедился в эффективности расходования выделяемых США средств на поддержку страны. «Мистер Маккарти должен приехать сюда, чтобы посмотреть, как мы работаем, что здесь происходит, и после этого делать свои предположения. Думаю, что это помогло бы ему с его позицией», — пояснил президент в интервью CNN.
Парламентарий в ответ заявил телеканалу, что не планирует посещать Украину и что в этом нет необходимости. Маккарти, объяснил, что поддерживает Киев, но не поддерживает «карт-бланш» на выделение необоснованной помощи.
«Я буду продолжать получать свою информацию, но мне не нужно ехать в Киев, чтобы увидеть распределение денег», — добавил он.
Ранее сообщалось, что Украина пытается устроить телефонный разговор Владимира Зеленского с Кевином Маккарти.