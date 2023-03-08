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20:46, 8 марта 2023Мир

Парламентарий из США отказался от приглашения Зеленского приехать на Украину

CNN: спикер Конгресса США Маккарти отказался от приглашения Зеленского приехать в Киев
Кевин Маккарти

Кевин Маккарти. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти отказался от поездки на Украину по приглашению президента страны Владимира Зеленского, сообщает CNN.

Зеленский пригласил республиканца Маккарти посетить Украину, чтобы тот убедился в эффективности расходования выделяемых США средств на поддержку страны. «Мистер Маккарти должен приехать сюда, чтобы посмотреть, как мы работаем, что здесь происходит, и после этого делать свои предположения. Думаю, что это помогло бы ему с его позицией», — пояснил президент в интервью CNN.

Парламентарий в ответ заявил телеканалу, что не планирует посещать Украину и что в этом нет необходимости. Маккарти, объяснил, что поддерживает Киев, но не поддерживает «карт-бланш» на выделение необоснованной помощи.

«Я буду продолжать получать свою информацию, но мне не нужно ехать в Киев, чтобы увидеть распределение денег», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Украина пытается устроить телефонный разговор Владимира Зеленского с Кевином Маккарти.

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Антон Похиляк
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