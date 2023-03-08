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04:28, 8 марта 2023Россия

Матвиенко рассказала о противостоянии России «опасным играм в гендеры»

Председатель Совфеда Матвиенко заявила, что в России не будет «опасных игр в гендеры»
Валентина Матвиенко

Валентина Матвиенко. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В России не будет опасных игр в гендеры, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в поздравлении по случаю Международного женского дня, опубликованного в блоге на сайте Совфеда.

По словам политика, россияне хорошо понимают глубинное значение деления людей на мужчин и женщин, а также важность социальных ролей, вытекающих из этих различий. По ее словам, мужчины и женщины — системообразующие биологические, социальные, культурные общности.

«Ключевая задача здесь — гармонизация их отношений, а не создание микста из мужчин и женщин. И потому опасных игр в гендеры в нашей стране нет и не будет», — рассказала она. По мнению политика, эксперименты Запад должен проводить сам на себе. Она считает, что в мире пытаются утвердить новый гендерный порядок, в основе которого лежит гендерная нейтральность, но Россия должна противостоять этому. Матвиенко уточнила, что «люди с аномалиями» были всегда, но не они определяют пути развития человечества.

Ранее в Верховную Раду Украины подали законопроект о регистрации однополых браков. Документ предоставит юридическую защиту ЛГБТ-военным.

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Марина Совина
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