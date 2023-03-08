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01:34, 8 марта 2023Экономика

Россиянам назвали идеальную сумму денег для хранения на карте

Эксперт Минфина Дайнеко призвала хранить на банковской карте плановые расходы на неделю

Фото: Unsplash

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко назвала удобным хранение сбережений на банковской карте. Однако она не рекомендовала оставлять на ней все средства, пишет агентство «Прайм».

Дайнеко назвала россиянам идеальную сумму денег для хранения на карте и порекомендовала оставлять на ней плановые расходы на неделю. По ее словам, на внеплановые траты следует добавлять средства в день совершения платежа. Такой способ хранить деньги позволит избежать эмоциональных покупок и научит разумной экономии.

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«Вы сможете отслеживать расходы и не потратите заработанное за короткий срок», — призвала она.

Кроме того, Дайнеко посоветовала перемещать часть сбережений на накопительный счет, что позволит получать пассивный доход. Эти действия также помогают избежать спонтанных расходов. При хранении средств на одной карте труднее определить бюджет на месяц и копить.

Ранее Дайнеко назвала лучший способ защитить деньги. Она порекомендовала не хранить сбережения на счетах, привязанных к смартфону.

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Марина Совина
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