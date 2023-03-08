Раскрыта позиция генсека ООН в борьбе за экспорт российских удобрений

Гуттериш пообещал приложить все усилия для снятия препятствий экспорту удобрений из России

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш продолжит предпринимать все возможные усилия для устранения препятствий экспорту российских удобрений и зерна. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека Фархан Хак, передает РИА Новости.

Он также сообщил, что в запланированных на следующую неделю переговорах с высокопоставленными российскими лицами в Женеве примет участие генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан. «Как вы знаете, она активно прилагает усилия, чтобы препятствия для экспорта были сняты. Мы продолжим вести обсуждения, в том числе через генсека, с людьми на Украине и в России», — подчеркнул Хак.

Ранее Гутерриш призвал продлить зерновую сделку, срок действия которой истекает 18 марта. Он отметил, что экспорт украинского и российского зерна имеет ключевое значение для мировой продовольственной безопасности и цен на продукты.