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22:55, 8 марта 2023Мир

Раскрыта позиция генсека ООН в борьбе за экспорт российских удобрений

Гуттериш пообещал приложить все усилия для снятия препятствий экспорту удобрений из России
Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш. Фото: TT News Agency / Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш продолжит предпринимать все возможные усилия для устранения препятствий экспорту российских удобрений и зерна. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека Фархан Хак, передает РИА Новости.

Он также сообщил, что в запланированных на следующую неделю переговорах с высокопоставленными российскими лицами в Женеве примет участие генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан. «Как вы знаете, она активно прилагает усилия, чтобы препятствия для экспорта были сняты. Мы продолжим вести обсуждения, в том числе через генсека, с людьми на Украине и в России», — подчеркнул Хак.

Ранее Гутерриш призвал продлить зерновую сделку, срок действия которой истекает 18 марта. Он отметил, что экспорт украинского и российского зерна имеет ключевое значение для мировой продовольственной безопасности и цен на продукты.

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Варвара Кузьмина
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