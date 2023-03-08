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02:30, 8 марта 2023Мир

В ОПЕК высказались о перенаправлении экспорта нефти из России

Генсек ОПЕК Хайтам аль-Гаис: перенаправление нефти из РФ в Азию не вызывает беспокойства

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Перенаправление потоков российской нефти в страны Азии не вызывает беспокойства у ОПЕК с точки зрения функционирования рынка, заявил генеральный секретарь картеля Хайтам аль-Гаис. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, такие изменения представляют собой обыденное явление. «За 30 лет, что я работаю в этом бизнесе, мы всегда наблюдали изменения потоков с запада на восток, с востока на запад, в том числе в силу геополитических событий», — высказался он. Генсек уточнил, что сегодня рынок достаточно велик, чтобы удовлетворить запросы всех потребителей.

Ранее Хайтам аль-Гаис предрек рост спроса на нефть в 2023 году. Согласно прогнозам, ежедневный спрос на нефть должен увеличиться на 2,3 миллиона баррелей, большая часть из которых придется на азиатские страны, в том числе Индию и Китай.

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Марина Совина
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