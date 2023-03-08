Раскрыты способы облегчить состояние после переедания

Врач-диетолог Дианова посоветовала прогулки и танцы в случае переедания 8 Марта

Переедание приводит к обострению заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), заявила врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова, передает радио Sputnik.

По словам специалиста, во время праздничного застолья люди стараются пробовать как можно больше угощений, из-за чего появляется чувство тяжести в животе. Как уточнила врач, таких ситуаций надо избегать. Гастроэнтеролог считает, что в процессе организации застолий нужно задумываться о том, чтобы у гостей были поводы отойти от стола. Небольшая двигательная активность способствует процессу пищеварения, раскрыла секрет облегчить состояние врач.

«Во время застолья, например, 8 Марта или в день рождения, нужно придумывать гостям разные занятия: конкурсы, танцы. Нельзя просто сидеть и есть», — посоветовала она. Диетолог добавила, что после обильного угощения некоторые движения выполнять противопоказано. «При наклонах вперед может происходить заброс желудочного содержимого в пищевод», — указала она и добавила, что прогулки будут полезны.

Врач считает, что лекарственные препараты на основе ферментов, облегчающие пищеварение, нужно принимать только в крайних случаях.

Ранее диетолог Ирина Писарева посоветовала при стрессе отказаться от сладостей, придерживаться правильного питания, а также призвала соблюдать водный баланс.