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Диетолог назвала способ избежать переедания при стрессе

Диетолог Писарева призвала отказаться от сладостей с и заниматься спортом при стрессе

Фото: Pixabay

Диетолог Ирина Писарева в интервью RT рассказала о том, как правильно питаться и поддержать свой организм при стрессе. Она также сообщила, как избежать переедания при панике и депрессии.

Писарева отметила, что сейчас многие люди испытывают панику, страх и другие негативные чувства, которые способствуют перееданию. В таком случае она посоветовала отказаться от сладостей, придерживаться правильного питания, а также призвала соблюдать водный баланс.

Эксперт назвала способ поддержать организм с помощью физической нагрузки. Она порекомендовала заниматься спортом, гулять на свежем воздухе, практиковать йогу, а также ароматерапию и дыхательные практики.

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«Дефицит витаминов может усугубить ситуацию. Витамины группы В участвуют в обменных процессах нервной системы, также успокаивают и укрепляют её. Минералы, такие как калий, магний, йод, цинк, также способствуют передаче нервных импульсов и улучшают работу мозга», — добавила Писарева.

Специалист посоветовала включить в рацион каши, хлеб, нежирное мясо, морепродукты, фрукты, овощи, морскую капусту и горький шоколад.

Ранее отоларинголог Владимир Зайцев предупредил об изменениях вкуса при сильной тревоге. Он добавил, что человек также воспринимает пищу иначе при наличии вредных привычек.

Марина Совина
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