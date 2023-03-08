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03:11, 8 марта 2023Наука и техника

Назван способ обнаружить смартфон без геолокации

Киберэксперт Степанов заявил о возможности найти смартфон через сотовую вышку или Wi-Fi

Фото: Unsplash

Руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности Группы Т1 Валерий Степанов заявил, что нельзя стать «невидимкой», если выключить функцию геолокации на смартфоне. Об этом он рассказал в беседе с агентством «Прайм».

Киберэксперт назвал способ обнаружить смартфон без геолокации и объяснил, что это возможно сделать через сотовую вышку. Операторы сотовой связи могут рассчитать ориентировочное местоположение гаджета, когда измерят время, нужное для прохождения сигнала от устройства до вышки и обратно.

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Кроме того, телефон с активированным Wi-Fi самостоятельно подключается к ближайшим сетям и отмечает уровень сигнала. При использовании общедоступного Wi-Fi провайдер спрашивает согласие на геолокацию, после чего фиксирует нахождение устройства в зоне действия точки.

Также гаджет помогут обнаружить IMSI-перехватчики — устройства, имитирующие вышки сотовой связи. Устройство, на котором установлено вредоносное или шпионское программное обеспечение, можно найти даже при выключенной геолокации.

Ранее агентство Counterpoint Research перечислило самые популярные смартфоны 2022 года. iPhone 13 стал наиболее продаваемым смартфоном с долей 5 процентов.

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Марина Совина
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