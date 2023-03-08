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22:47, 8 марта 2023Мир

В Польше сочли уничтожение «Северных потоков» полезным для Европы

Президент Польши Дуда заявил, что уничтожение «Северных потоков» полезно для Европы
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Jakub Szymczuk/KPRP / Reuters

Уничтожение ниток «Северного потока» полезно для Европы. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, передает Bankier.

По его мнению, «если российский газопровод прекратит свое существование, это сведет на нет стремление России доминировать и сделать зависимой от себя Западную Европу».

7 марта газета The New York Times опубликовала материал, в котором со ссылкой на представителей американской администрации сообщила, что за диверсией на газопроводах «Северный поток» стоят поддерживаемые Украиной силы.

8 февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором обвинил Соединенные Штаты в организации атак на «Северный поток» и «Северный поток-2». По его словам, американские водолазы под прикрытием проведения учений заложили взрывчатку для организации диверсии на трубопроводах.

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Марина Совина
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