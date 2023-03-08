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22:05, 8 марта 2023Россия

Пригожин оценил снятие европейских санкций со своей матери

Пригожин прокомментировал решение суда Евросоюза об отмене санкций против его матери

Фото: пресс-служба Пригожина

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин оценил решение суда Евросоюза об отмене санкций, наложенных на его мать. Заявление бизнесмена разместила его пресс-служба в Telegram.

Он указал, что выигравшая судебный процесс Виолетта Пригожина «занималась этим делом, в основном, самостоятельно». При этом он пообещал позднее подробно разобраться с судом.

Пригожин добавил, что не собирается оспаривать решение суда о введении санкций в отношении себя и ЧВК «Вагнер». Он отметил, что считает наложенные рестрикции «вполне обоснованными».

Высший суд Евросоюза отменил санкции, которые были введены в отношении Виолетты Пригожиной ранее 8 марта. Она находилась под ограничениями с 23 февраля 2022 года за деловые связи с сыном, что якобы сделало ее соучастницей действий России в рамках специальной военной операции.

«Суд отметил, что госпожа Пригожина с 2017 года не является владельцем компании Concord Management and Consulting, несмотря на то что в ее распоряжении есть акции этой компании», — следует из решения по итогам заседания. Суд пришел к выводу, что санкции были введены исключительно на основании родства, и обязал Евросоюз выплатить издержи по делу.

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Марина Совина
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