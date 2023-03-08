Пригожин оценил снятие европейских санкций со своей матери

Пригожин прокомментировал решение суда Евросоюза об отмене санкций против его матери

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин оценил решение суда Евросоюза об отмене санкций, наложенных на его мать. Заявление бизнесмена разместила его пресс-служба в Telegram.

Он указал, что выигравшая судебный процесс Виолетта Пригожина «занималась этим делом, в основном, самостоятельно». При этом он пообещал позднее подробно разобраться с судом.

Пригожин добавил, что не собирается оспаривать решение суда о введении санкций в отношении себя и ЧВК «Вагнер». Он отметил, что считает наложенные рестрикции «вполне обоснованными».

Высший суд Евросоюза отменил санкции, которые были введены в отношении Виолетты Пригожиной ранее 8 марта. Она находилась под ограничениями с 23 февраля 2022 года за деловые связи с сыном, что якобы сделало ее соучастницей действий России в рамках специальной военной операции.

«Суд отметил, что госпожа Пригожина с 2017 года не является владельцем компании Concord Management and Consulting, несмотря на то что в ее распоряжении есть акции этой компании», — следует из решения по итогам заседания. Суд пришел к выводу, что санкции были введены исключительно на основании родства, и обязал Евросоюз выплатить издержи по делу.

