Евросоюз отменил санкции в отношении матери основателя ЧВК «Вагнер» Пригожина

Суд Евросоюза отменил санкции в отношении матери основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина

Высший суд Евросоюза отменил санкции, которые были введены в отношении Виолетты Пригожиной, матери российского бизнесмена и основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщает Reuters.

Ранее Евросоюз внес Виолетту Пригожину в санкционный список за деловые связи с ее сыном, что якобы сделало ее соучастницей действий России в рамках специальной военной операции. В результате суд постановил удовлетворить иск россиянки и отменить решение о включении ее в черный список, принятое 23 февраля 2022 года.

«Суд отметил, что госпожа Пригожина с 2017 года не является владельцем компании Concord Management and Consulting, несмотря на то что в ее распоряжении есть акции этой компании», — следует из решения по итогам заседания.

Кроме Совет Евросоюза не смог доказать, что Пригожина является владельцем активов, связанных с ее сыном. Суд пришел к выводу, что санкции были введены исключительно на основании родства россиянки с основателем ЧВК «Вагнер». Евросоюз также обязали выплатить издержи по делу.

Ранее глава Чечни Кадыров подтвердил кражу своего чистокровного жеребца по кличке Зазу, который с 2014 года содержался в Чехии из-за введенных в отношении руководителя российского региона санкций. По словам политика, стоимость животного составляет не менее 10 миллионов долларов.