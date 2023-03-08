Кадыров подтвердил кражу жеребца в Чехии и назвал его реальную цену

Глава Чечни Кадыров подтвердил кражу жеребца в Чехии и назвал его реальную цену

Глава Чечни Кадыров подтвердил в Telegram кражу своего чистокровного жеребца по кличке Зазу, который с 2014 года содержался в Чехии из-за введенных в отношении руководителя российского региона санкций.

«Сегодня выясняется, что Зазу своровали неизвестные лица. Как такое стало возможным? Он что, содержался на какой-то захолустной ферме, чтобы его вот так легко смогли забрать?», — задался он вопросом.

Также Кадыров прокомментировал сообщения о стоимости пропавшего скакуна, назвав их недостоверными. Как ранее утверждалось в СМИ, она составляет 400 тысяч крон (1,3 миллиона рублей). По словам главы Чечни, «чистокровный Зазу стоит не менее $10 млн».

«Наверняка это искусственное занижение связано с какими-то финансовыми махинациями ответственных за его содержание и уход», — посетовал он.

Накануне, 7 марта, сообщалось, что в поселке Крабчице в Чехии украли чистокровного английского жеребца, принадлежащего Рамзану Кадырову. Предположительно, злоумышленники вывезли животное из конюшни в ночь с 3 на 4 марта. «По всей видимости, неизвестный снял с раздвижной двери в конюшне страховочную цепь с карабином и увел племенного жеребца», — рассказала пресс-секретарь полиции Павла Кофрова.

Известно, что данный конь, который был куплен в 2012 году, вместе с несколькими другими лошадьми являлся частью имущества, которое Чехия заморозила у главы Чечни на основании международных санкций.