Рэпер Птаха попал под обстрел в ДНР

Рэперы Птаха и Андрей 3022 попали под обстрел в ДНР

Рэперы Птаха (настоящее имя — Давид Нуриев) и Андрей 3022 попали под обстрел в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом РИА Новости сообщили организаторы поездки.

Отмечается, что инцидент произошел 8 марта около 19.20 по московскому времени. После этого музыканты перестали выходить на связь. Известно, что исполнители передвигались в сопровождении друзей.

Также сообщается, что Андрей 3022 прислал одной из организаторов поездки короткое видео, на котором видно Птаху в бронежилете и каске, слышны звуки выстрелов. Больше мы ничего пока не знаем, связи нет, — сказала собеседница агентства.

Птаха приехал в Донецк с гумпомощью и для того, чтобы увидеть происходящее в ДНР своими глазами. Также, как рэпер рассказывал РИА Новости, он намерен снять несколько сцен для своего нового клипа.