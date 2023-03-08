В Совфеде назвали чушью обвинения проукраинских сил в подрыве «Северных потоков»

Пушков назвал дезинформацией обвинения проукраинских сил в подрыве «Северных потоков»

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале назвал чушью и неудачной попыткой дезинформации обвинения проукраинских сил в подрыве «Северных потоков» со стороны американской разведки.

«Разведка США пытается отвернуть все обоснованные обвинения против США в подрыве Северного потока и перенести их на некие невнятные "проукраинские группы" (что за чушь?), которые, даже существуй они, не имели бы технической способности осуществить такую операцию», — подчеркнул российский сенатор.

Пушков добавил, что за подрывом стояло высокотехнологичное государство, поэтому все попытки Вашингтона снять с себя вину не увенчались успехом.

Ранее председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин заявил, что украинцы не могли совершить диверсии на «Северных потоках». По его словам, НАТО хочет прикрыться Киевом.

7 марта The New York Times написала, что, по данным разведки США, за диверсией на российских газопроводах «Северные потоки» стоят проукраинские силы. Предполагается, что исполнителями операции являются граждане Украины и России, не имеющие отношения к вооруженным силам и спецслужбам.

