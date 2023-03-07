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23:12, 7 марта 2023Мир

В Совфеде заявили о непричастности Украины к терактам на «Северных потоках»

Карасин: НАТО хочет прикрыться «киевским следом» в терактах на «Северных потоках»
Григорий Карасин

Григорий Карасин. Фото: Совет Федерации РФ / РИА Новости

Украинцы не могли совершить диверсии на «Северных потоках», НАТО хочет прикрыться Киевом, заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, верить в возможность совершения Киевом терактов на газопроводах наивно. Он добавил, что Украина непричастна к инцидентам. «За этим стоят современные средства обнаружения, современные средства поиска, одним словом, к сожалению или к счастью, но украинцы в данном случае могут быть использованы как просто "объект скидывания ответственности"», — подчеркнул политик.

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По его словам, диверсии были совершены «профессионалами намного более высокого уровня», такими как спецслужбы стран НАТО. Карасин считает, что НАТО хочет сделать Киев крайним и прикрыться от разоблачения.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. 8 февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой обвинил США в причастности к диверсии на газопроводах.

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Марина Совина
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