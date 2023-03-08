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14:43, 8 марта 2023Россия

В ДНР уничтожили штаб мотопехотной бригады ВСУ

Российские войска уничтожили штаб мотопехотной бригады ВСУ в ДНР и сбили пять БПЛА

Фото: Reuters

Российские войска в районе населенного пункта Мемрик в Донецкой народной республике (ДНР) уничтожили штаб 59-й мотопехотной бригады ВСУ, сообщил 8 марта журналистам официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также в ведомстве заявили, что за минувшие сутки средства ПВО сбили пять украинских беспилотников (БПЛА) и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Авиация и артиллерия уничтожили их в Херсонской, Запорожской областях, а также в ЛНР и ДНР.

Также Минобороны сообщило, что в районе Новоалександровки в ДНР уничтожена украинская радиолокационная станция обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6.

8 марта также стало известно, что российские войска за сутки уничтожили более 180 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении.

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Антон Похиляк
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