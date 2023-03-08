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14:35, 8 марта 2023Россия

Российские войска уничтожили более 180 солдат ВСУ на одном направлении

МО РФ: российские войска за сутки уничтожили более 180 солдат ВСУ на донецком направлении

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Российские войска за сутки уничтожили более 180 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом в среду, 8 марта, журналистам сообщили в Минобороны (МО РФ).

Помимо живой силы, на этом направлении были ликвидированы три боевые машины пехоты, два танка, самоходные гаубицы «Гвоздика» и «Акация», а также пять автомобилей. Их ликвидировали за счет работы подразделений «Южной» группировки войск, огня артиллерии, а также ударов оперативно-тактической и армейской авиации.

Также Минобороны России отчиталось о пресечении действий десяти диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) ВСУ. Их удалось ликвидировать, в том числе, в районе населенных пунктов Новоселовское и Артемовка в Луганской народной республике (ЛНР).

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Варвара Кошечкина
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