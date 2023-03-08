ВС России пресекли действия 10 украинских ДРГ

ВС России пресекли действия 10 ДРГ ВСУ в Харьковской области и ЛНР

Российские военнослужащие пресекли действия десяти диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что группы были ликвидированы в районе населенных пунктов Табаевка, Гряниковка и Ольшана Харьковской области, а также Артемовка, Новоселовское и Стельмаховка Луганской народной республики (ЛНР).

Известно, что за сутки ВС России уничтожили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и самоходную гаубицу «Акация».

5 марта подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что ВСУ активизировали работу ДРГ на купянском направлении. Он предположил, что их целью является сбор данных о российских войсках, а также попытки обнаружить слабые места в обороне.