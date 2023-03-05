В ЛНР рассказали об активизации работы украинских диверсантов

Марочко заявил, что ВСУ активизировали работу диверсантов на купянском направлении

Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировали работу диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на купянском направлении, сообщает ТАСС.

«На купянском направлении отмечена активизация ДРГ противника», — заявил он.

Марочко уточнил, что небольшие группы вражеских диверсантов выдвинулись в сторону позиций российских солдат из населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка и Мясожаровка. Он предположил, что их целью является сбор данных о российских войсках, а также попытки обнаружить слабые места в обороне.

Ранее находящимся в Луганской народной республике (ЛНР) российским десантникам удалось с применением минометов 2Б11 калибра 120 миллиметров уничтожить наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также группу пехоты противника.