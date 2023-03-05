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06:20, 5 марта 2023Бывший СССР

В ЛНР сообщили об уничтожении наблюдательного пункта и пехоты ВСУ

Российские военные в ЛНР уничтожили наблюдательный пункт и группу пехоты ВСУ

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Находящимся в Луганской народной республике (ЛНР) российским десантникам удалось с применением минометов 2Б11 калибра 120 миллиметров уничтожить наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также группу пехоты противника, сообщает РИА Новости.

По словам командира минометной батареи с позывным «Герань», первостепенной целью являлся удар по наблюдательному пункту украинских военных, где была выявлена активность противника. Он добавил, что второй целью стала группа пехоты ВСУ.

«В данный момент противник находится на удалении примерно 400 метров от переднего края позиций нашей пехоты», — заявил российский военнослужащий.

Ранее пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Крикливый рассказал, что после обучения на военной базе Воркоп (The Warcop Training Area) в Великобритании он попал в зону боевых действий. Он отметил, что на фронте столкнулся с нехваткой вооружения и наплевательским отношением командования 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. После окончания обучения его группа оказалась в Житомирской области, где им больше месяца не ставили задач.

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Марина Совина
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