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03:28, 5 марта 2023Бывший СССР

Пленный солдат ВСУ заявил о нехватке вооружения

Пленный солдат ВСУ Крикливый заявил о нехватке вооружения после обучения в Великобритании

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Крикливый рассказал, что после обучения на военной базе Воркоп (The Warcop Training Area) в Великобритании он попал в зону боевых действий. Об этом он сообщил РИА Новости.

Крикливый заявил, что на фронте столкнулся с нехваткой вооружения и наплевательским отношением командования 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. После окончания обучения его группа оказалась в Житомирской области, где им больше месяца не ставили задач.

По словам пленного, батальон обладал одним тягачом МТ-ЛБ, известным в войсках как «Мотолыга».

«Забросили нас без оружия, без ничего, у нас была одна "моталыга", и то нам ее подарил другой батальон, потому что наша сгорела», — заключил Крикливый.

Ранее сообщалось, что Британия поставит Украине вдвое больше обещанных танков Challenger 2. Об этом заявил посол Киева в Лондоне Вадим Пристайко.

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Марина Совина
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